Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele belarus Aleksandr Lukașenko a lansat luni un apel la mobilizarea școlarilor pentru recolta de cartofi din aceasta fosta republica sovietica, afirmand ca va fi un „bun antrenament fizic” pentru ei si o „multumire” pentru parintii lor, noteaza AFP. Principal aliat al presedintelui rus Vladimir…

- Ucraina a declarat vineri ca toate caile de aprovizionare care duc spre bastionul fortelor ruse din Liman se afla in colimatorul artileriei sale in est si a transmis Moscovei ca va trebui sa se adreseze Kievului daca doreste ca fortele sale sa fie lasate sa iasa din incercuire, potrivit Reuters,…

- „Putin a decis sa condamne la moarte un numar uriaș de ruși.Anunțul din aceasta dimineața privind mobilizarea rezerviștilor arata cat de mare este disperarea la Kremlin.Acuzațiile la adresa Occidentului fac parte din retorica obișnuita a dictatorilor disperați. Așa au fost educați de propaganda sovietica.Intram…

- Acuzatii grave ale presedintelui Republicii Belarus, care vizeaza si Romania. Aleksandr Lukasenko, liderul de la Minsk si aliatul lui Vladimir Putin, a declarat la un forum ca Statele Unite imping Europa catre o confruntare militara cu Rusia pentru a distruge Ucraina si Belarusul.

- Transneft precizeaza intr-un comunicat ca plata sa cu privire la dreptul de tranzit al Ucrainei in august – efectuata la 22 iulie – a fost refuzata la 28 iulie, din cauza intrarii in vigoare a unor sanctiuni impuse Moscovei. Ca urmare, intreprinderea ucraineana UkrTransNafta ”a incetat sa furnizeze…

- Razboi in Ucraina ziua 147. Ucrainenii incearca sa caștige teren in sud și sa intrerupa liniile de aprovizionare ale rușilor. Mai mult decat atat, oficialii Kievului vorbesc despre un contraatac in Peninsula Crimeea. Intre timp, Vladimir Putin și-a reinno

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anuntat marti ca a discutat cu omologul sau rus Vladimir Putin despre presupuse planuri de atac occidentale impotriva Rusiei, transmite AFP, potrivit Agerpres.