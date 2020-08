Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko, a acuzat, miercuri, Occidentul ca finanțeaza protestele opoziției, relateaza EFE. Pe de alta parte, Lukașenko a interzis intrarea in țara a 17...

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a acuzat marti opozitia ca incearca sa puna mana pe putere, in a zecea zi de manifestatii de protest si greve de amploare impotriva rezultatelor alegerilor prezidentiale din 9 august, contestate de opozitie, potrivit AFP, potrivit Agerpres.'Consiliul…

- Marți noaptea, iar apoi miercuri, la Minsk, au continuat protestele impotriva alegerii frauduloase a lui Aleksandr Lukașenko, pentru a șasea oara, la președinția țarii. Miercuri, poliția a anunțat oficial ca a procedat la alte 1.000 de noi arestari și ca a continuat reprimarea manifestațiilor, folosind…

- La Minsk continua protestese impotriva ultimului dictator al Europei, Aleksandr Lukasenko. Si tot pentru a treia noapte consecutiv, fortele de ordine au fost prezente masiv in capitala Belarus, ripostand cu gaze lacrimogene si gloante de cauciuc si arestari in masa.

- Liderul de la Minsk, Aleksandr Lukasenko, a declarat ca nu va permite ca „tara sa fie rupta in bucati”, iar autoritatile vor avea „un raspuns adecvat” impotriva protestatarilor. Potrivit lui, exista semnale ca opozitia si protestele sunt conduse din exteriorul tarii.

- În seara de dinaintea confruntarii de duminica cu Aleksandr Lukașenko, de multa vreme președinte al țarii, candidata la scrutinul prezidențial din Belarus s-a ascuns, alegerile de duminica fiind cele mai imprevizibile din ultima generație, scrie The Guardian, preluat de Rador. Candidata Svetlana…

- Fondul Proprietatea (FP) isi exprima dezamagirea pentru lipsa continua a implementarii legislatiei privind guvernanta corporativa in companiile de stat si indeamna Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor sa ia masuri imediate…

- Protestele izbucnite in Minneapolis și care s-au extins in mai multe state din SUA iau o amploare nebanuita. Echipa de reporteri a celor de la CNN a fost arestata.Citește și: Ion Cristoiu decripteaza razboiul din interiorul PNL: Gruparea Ludovic Orban vs. Gruparea Rares Bogdan CNN a…