Dmitri Medvedev îl jignește pe David Cameron și amenință Marea Britanie: Rusia va lovi cu „un tip special de arme” Fostul președinte rus Dmitri Medvedev amenința deopotriva Ucraina și Marea Britanie cu atacuri „cu un tip special de arme” intr-un mesaj plin de jigniri la adresa ministrului britanic de externe David Cameron.Medvedev, una dintre portavocile retoricii dure a Kremlinului, se arata deranjat inca de la inceputul mesajului de apelul lui Cameron de a susține Ucraina pana la capat.„Imi amintesc destul de bine de acest tip. Am lucrat cu el cand a devenit prim-ministru. Un britanic obișnuit plictisitor” care arata ca „un diavol tanar ce se delecta cu poziția sa dobandita in mod neașteptat”, iși incepe… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

