- Șeful FSB, Aleksandr Bortnikov, avertizeaza ca NATO atrage Chișinaul intr-o confruntare militara cu Rusia și Belarus, avertizarea fiind facuta in contextul evaluarii amenințarilor la adresa Comunitații Statelor Independente (CSI), potrivit presei ruse de stat, TASS.

- NATO incearca sa tarasca Moldova intr-o confruntare militara cu Rusia si Belarusul, a avertizat vineri directorul Serviciului Federal de Securitate al Federatiei Ruse (FSB), Aleksandr Bortnikov, potrivit agentiei oficiale TASS.

- Aleksandr Bortnikov, șeful Serviciului Federal de Securitate din Rusia (FSB, succesorul temutului KGB), susține ca Marea Britanie, SUA și Ucraina se afla in spatele atacului din sala de concerte din Moscova, in care au fost uciși, vineri, 139 de oameni, potrivit agențiilor TASS și RIA Novosti. ????????????…

- Chisinaul a avertizat, luni, ca Rusia pune la cale in perioada urmatoare mai multe actiuni de provocare si destabilizare in regiunea transnistreana si in Zona de Securitate, dupa modelul incidentului care a avut loc in ziua in care la Tiraspol se desfasura scrutinul pentru realegerea lui Vladimir Putin,…

- Autoritațile moldovenești se vor concentra pe contracararea incercarilor Rusiei de a manipula opinia publica inainte de alegerile prezidențiale și parlamentare din țara, deoarece considera improbabila o amenințare militara in timp ce armata rusa lupta in Ucraina, acest lucru a fost declarat de premierul…

- Potrivit unui draft al rezolutiei, care circula anterior pe canalele Telegram, Congresul al VII-lea a decis „sa se adreseze” Consiliului Federatiei si Dumei de Stat a Rusiei, cele doua camere ale parlamentului rus, „cu rugamintea de a intreprinde masuri in vederea protejarii Transnistriei in conditiile…