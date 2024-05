Stiri pe aceeasi tema

- NATO incearca sa tarasca Moldova intr-o confruntare militara cu Rusia si Belarusul, a avertizat vineri directorul Serviciului Federal de Securitate al Federatiei Ruse (FSB), Aleksandr Bortnikov, potrivit agentiei oficiale TASS.

- Rusia a acuzat marti SUA ca vrea sa desfasoare arme in spatiu, a doua zi dupa respingerea de catre Consiliul de Securitate al ONU al unui proiect de rezolutie rusa pe aceasta tema si dupa acuzatii similare ale Washingtonului fata de Moscova, relateaza AFP.

- Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) susține ca Rusia incearca sa foloseasca actorii pro-ruși din Republica Moldova pentru a destabiliza țara. Intre timp, potrivit presei ruse, Evghenia Guțul, bașcana Gagauziei, este la Moscova, intr-o vizita de lucru.

- Drapelul imperial al Federatiei Ruse, utilizat tot mai des in ultimii ani de organizatii nationaliste din Rusia, precum si in regiunile ocupate ale Ucrainei, a fost declarat extremist pe teritoriul Republicii Moldova printr-o decizie luata de Judecatoria Chisinau, la solicitarea Procuraturii Generale,…

- Aleksandr Bortnikov, șeful Serviciului Federal de Securitate din Rusia (FSB, succesorul temutului KGB), susține ca Marea Britanie, SUA și Ucraina se afla in spatele atacului din sala de concerte din Moscova, in care au fost uciși, vineri, 139 de oameni.

- Chisinaul a avertizat, luni, ca Rusia pune la cale in perioada urmatoare mai multe actiuni de provocare si destabilizare in regiunea transnistreana si in Zona de Securitate, dupa modelul incidentului care a avut loc in ziua in care la Tiraspol se desfasura scrutinul pentru realegerea lui Vladimir Putin,…