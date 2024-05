Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unui eveniment susținut la Istanbul, noua generație Opel Frontera a fost prezentata public, la o luna dupa ce au fost publicate imaginile oficiale cu noul model. Cu aceasta ocazie, au fost dezvaluite detaliile tehnice importante, precum și prețurile noului model, care este acum disponibil…

- Un avion-cargo Boeing 763 a aterizat de urgenta miercuri pe aeroportul din Istanbul, din cauza unei probleme la trenul de aterizare, au relatat media turce, potrivit DPA.Echipajul aeronavei a fost evacuat in siguranta, potrivit postului de televiziune turc TRT. Cele mai murdare locuri din avion. Foarte…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan se va intilni cu președintele american Joe Biden la Casa Alba pe 9 mai. Informația este relatata de RBC-Ucraina cu referire la Bloomberg. Publicația a fost informata despre aceasta intilnire de surse proprii familiare cu acest subiect. {{739231}}Cu citeva zile…

- Acest articol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier. Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro.S-a scurs mai bine de un deceniu pe care cancerul care il chinuie i l-a furat din viața. Zece ani de chin și durere, dar și de speranțe…

- Cei care vor sa viziteze orașul de pe malurile Bosforului, pot ajunge acolo și cu trenul din București. CFR calatori anunta faptul ca o astfel de calatorie se poate face incepand cu 14 iunie, intre Bucuresti si Istanbul. Trenul va circula zilnic tur-retur, timp de patru luni de zile pana pe 14 octombrie.…

- Bayern schimba nu doar antrenorul la vara, ci și liniile. Iar bugetul de achiziții va fi finanțat și din vanzarea unor vedete. Bayern se va desparți in vara de antrenorul Thomas Tuchel, dar și de mulți dintre jucatori. Inclusiv vedete! In condițiile unui sezon in care echipa a ratat deja un obiectiv,…

- Cat costa un implant de par in Turcia in 2024? Transplantul de par in Turcia și-a caștigat o reputație in intreaga lume datorita prețurilor accesibile și din ce in ce mai mulți oameni apeleaza la aceasta procedura de infrumusețare. Vedete, persoane publice, dar și oameni de rand zboara in Istanbul pentru…