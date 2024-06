Stiri pe aceeasi tema

- Marius Alexandru este candidatul PSD pentru un nou mandat de primar al comunei Sahateni. Implicarea sa activa in viața politica a inceput in 2012, cand a devenit membru al Partidului Social Democrat, crezand cu fermitate ca poate aduce o schimbare in comunitatea locala din Sahateni. In timpul mandatului…

- Valeriu Armeanu, actualul primar al comunei Ulmeni, și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat, pledand pentru continuarea progresului și dezvoltarii localitații. In timpul mandatului sau anterior, a demonstrat angajamentul sau fața de comunitate și intenția de a continua sa lucreze pentru binele…

- Constantin Croitoru este un lider cu o vasta experiența in administrația publica, care și-a demonstrat angajamentul fața de comunitatea pe care o servește și este pregatit sa continue sa aduca prosperitate comunei Amaru. Cu o fundație solida și o pasiune puternica pentru binele concetațenilor sai și…

- Marian Margarit este cel mai longeviv primar din județul Buzau și unul dintre cei mai longevivi din țara. Și-a dedicat aproape intreaga viața de adult administrarii comunei Boldu, unde s-a nascut și a crescut. Pasiunea sa pentru comunitatea pe care o conduce l-a facut cunoscut la nivel național și,…

- Primar al comunei Cozieni din 2004, Daniel Panaitescu și-a dedicat cariera in administrația publica dezvoltarii și modernizarii comunitații pe care o gospodarește. Daniel Panaitescu este cea mai potrivita persoana pentru funcția de Primar al comunei Cozieni. Cu sprijinul Partidului Social Democrat…

- Noi proiecte demarate de primarul Ioan Stegeran, pentru dezvoltarea comunei Farcașa, prind contur In data de 8, respectiv 13 mai 2024, au fost demarate licitațiile publice pentru achiziția lucrarilor de execuție a proiectelor care prevad construirea unei creșe pentru copii in satul Buzești și modernizarea…

- „Dupa multe eforturi, așteptari și intarzieri birocratice intampinate, doresc sa va aduc la cunoștința ca in aceasta saptamana s-a reușit semnarea contractului de finanțare pentru Proiectul ”, anunța primarul comunei Sageata. Iar la una dintre ultimele intalniri cu o parte dintre locuitorii comunei…

- Primarul comunei Lopatari a schimbat din nou formațiunea politica, inscriindu-se, duminica trecuta, in Partidul Mișcarea Populara. Anunțul a fost facut de liderul interimar al acestei formațiuni politice, Dorin Badulescu. „Pe 31.03.2024, Claudiu Constantin, primarul comunei Lopatari a devenit colegul…