Un caz de infectare cu coronavirus a fost depistat in depozitul unei companii de logistica, transformat in adapost pentru migranți, din localitatea Bruzgi din Belarus, aproape de frontiera poloneza, relateaza DPA, potrivit Agerpres . Persoana infectata a fost dusa la spital, transmite agenția de presa de stat din Belarus, Belta. In acest context, autoritațile de la Minsk au anunțat ca in depozit va fi deschis un centru de vaccinare anti-COVID la care se va administra serul chinezesc Sinopharm. Aproximativ 1.000 de migranți sunt adapostiți de doua zile in depozitul din apropierea graniței, in condițiile…