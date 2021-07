Stiri pe aceeasi tema

- In cea de-a doua zi a Festivalului Lucian Blaga, incepand cu ora 20.00, scena festivalului ii va apartine renumitului interpret de muzica populara Ioan Bocsa. Alaturi de Ansamblul de muzica traditionala romaneasca „Icoane” maestrul Ioan Bocșa va susține un recital in cadrul spectacolului „Suflet romanesc,…

- Teatrul Verde din parcul Valea Morilor a gazduit sambata seara un concert de zile mari. Mai multi artisti autohtoni au incins atmosfera pentru cateva sute de spectatori, dornici de distractie dupa un an de restricții pandemice.

- Un concert vocal instrumental extraordinar dedicat celor 190 de ani de existenta a Muzicilor Militare Moderne va fi organizat joi, 1 iulie, la Braila, la sediul Brigazii 10 Geniu Dunarea de Jos. "Consiliul Judetean Braila, Primaria Municipiului Braila, Centrul Judetean pentru Conservarea…

- Va așteptam alaturi de noi la o seara de muzica spaniola cu muzica intensa, sensibila și pasionala. – Paula Maria Sechei și Adonis Tanța; pian: Lelia Serfinceanu Locație: Curte TNAMT

- Amalia Gaița a lansat o versiune live a piesei „Deep Shadow“, noua variant a compoziției fiind lansata cu ocazia implinirii a cinci ani de la primul concert susținut de artista alaturi de colegii sai de trupa. „Am implinit cinci ani de trupa cu Adrian, Mihai și Vlad, ținuți in grija de veșnic responsabila…

- Cea mai iubita trupa de pop opera din Romania revine in Baia Mare pentru un concert de zile mari. In data de 25 iunie va avea loc un recital marca Ad Libitum in centrul vechi al Baii Mari, un event marca La Tour. Prețul unui bilet este de 75 de lei. Pentru cei care nu știu, trupa a aparut in noiembrie…

- - Vin vești bune pentru oamenii care slujesc scena. Dupa atata absența și, implicit, știutele neajunsuri, incet-incet artiștii se intorc la rostul lor. Cum v-a fost in acesta perioada nefasta? The post Cu sinceritate, despre om, cantec și joc. Florica Nicoli, solista de muzica populara: „Sa continuam…