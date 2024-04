Stiri pe aceeasi tema

- In calendarul crestin ortodox, Sarbatoarea Sfintelor Pasti ocupa cel mai important loc, traditiile satului alcatuindu-se in jurul acesteia. Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura, va organiza o zi dedicata semnificațiilor acestei sfinte sarbatori. Astfel, in data de 26 aprilie…

- Primavara, anotimpul minunat, plin de viața și culoare, va fi sarbatorita de Centrul Județean de Cultura Dambovița, prin concertul „Armonii de primavara”, care va avea loc pe data de 20 martie 2024, la Muzeul de Istorie, ora 17:00. Va așteptam, cu drag, alaturi de artiști ai Orchestrei Simfonice „Muntenia”,…

- Comunitatea Elena din Targoviște, afiliata Uniunii Elene din Romania, Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, și Universitatea „Valahia” din Targoviște au marcat cea de-a șasea ediție a manifestarilor dedicate ZILEI LIMBII ELENE. Evenimentul s-a desfașurat…

- Ziua Limbii Elene a fost sarbatorita la Targoviște, Comunitatea Elena din Targoviște, afiliata Uniunii Elene din Romania, Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, și Universitatea „Valahia” din Targoviște au marcat cea de-a șasea ediție a manifestarilor…

- A intrat deja in traditia Complexului National Muzeal „Curtea Domneasca” din Targoviste sa sarbatoreasca nasterea marelui dramaturg Ion Luca Caragiale. Cu aceasta ocazie, in data de 13 februarie, la Muzeul de Istorie, incepand cu ora 13:00, Consiliul Judetean Dambovita, prin Complexul National Muzeal…

- Deși Ziua Indragostiților (Valentine`s Day) are origini occidentale, a fost adoptata și pe meleagurile noastre, fiind sarbatorita tot mai mult și mai frumos cu fiecare an ce trece. Cu acest gand, de a sarbatori iubirea indiferent de numele pe care il poarta, va așteptam, pe data de 15 februarie 2024,…

- Unirea Principatelor Romane este un moment istoric din istoria țarii noastre, acela in care a devenit stat unitar modern. Pentru a celebra 165 de ani de la acest eveniment, Centrul Județean de Cultura Dambovița organizeaza maine, 23 ianuarie, un concert de muzica clasica, susținut de membri ai Orchestrei…

- In fiecare an, la 15 ianuarie este sarbatorita Ziua Culturii Nationale, data fiind aleasa in semn de omagiu fata de poetul national al romanilor, Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850-15 iunie 1889). Centrul Județean de Cultura Dambovița marcheaza importanța acestei zile, prin organizarea unui eveniment…