BEC: Românii cu buletinele expirate pot vota și la alegerile parlamentare Romanii cu drept de vot care au un act de identitate al carui termen de valabilitate ar fi expirat in perioada 1 martie – 6 decembrie pot merge la urne la alegerile parlamentare, anunța Biroul Electoral Central (BEC). Potrvit Agerpres, BEC a emis o decizie de interpretare unitara a prevederilor legale care spun ca alegatorii trebuie […] The post BEC: Romanii cu buletinele expirate pot vota și la alegerile parlamentare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

