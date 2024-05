În Râmnicu Vâlcea, fast-food din Finlanda – HESBURGER 11 total views Deși pe piața romaneasca opereaza cele mai importante lanțuri de fast-food din lume, se pare ca mai este loc și pentru alte restaurante cu același specific. Anul acesta, in Ramnicu Valcea, iubitorii acestui gen de mancare vor avea parte de o mare surpriza – restaurant fast-food finlandez! Mancarea de tip fast-food este foarte populara la noi in țara, iar batalia cea mare se da intre giganții McDonald’s și KFC. Cu toate astea, vedem ca mai este loc și pentru concurența. Așadar, un nou lanț de fast-food intra pe piața romaneasca, iar primul restaurant Hesburger, caci despre el e… Citeste articolul mai departe pe timpuldevalcea.net…

Sursa articol si foto: timpuldevalcea.net

Stiri pe aceeasi tema

- In ședința extraordinara de ieri, 13 mai, consilierii locali au aprobat un tarif mai mic, de 2 lei pe ora, numai pentru parcarile din zona pieței centrale din Piatra-Neamț. Proiectul a trecut cu doar 15 voturi „pentru”, in timp ce opoziția coordonata de PSD a votat „impotriva”. Primarul Andrei Carabelea…

- Blocajul in care se afla piața romaneasca de IT, marcata de disponibilizari, de suspendari de proiecte, de contextul politico-economic actual s-ar putea incheia anul acesta, spun specialistii.

- Nu știi ce sa mananci astazi? Noi avem soluția perfecta pentru tine: Mancarea ca la mama acasa! Daca ți-e dor de o mancare gatita ca acasa, apeleaza la Vița de Vie, un restaurant in care clienții sunt rasfațați cu preparate super gustoase, la prețuri avantajoase. Așadar, daca ai pofta de un pranz ca…

- Compania mexicana Bimbo, cel mai mare producator de paine din lume, iși extinde prezența pe piața romaneasca prin achiziția Trei Brutari, o companie cu o vechime de 15 ani și un portofoliu de branduri cunoscute, inclusiv cea mai vanduta paine la nivel național, Boiereasca. Tranzacția include și alte…

- Rușii care fac afaceri in Romania se ocupa de matrapazlacuri. Un exemplu in acest sens il reprezinta o companie controlata de Lukoil care a incalcat regulile de funcționare a pieței de energie. Land Power, o companie deținuta de rușii de la Lukoil, printr-o subsidiara din Olanda, și doua firme aflate…

- Sambata, 9 martie 2024, pomenirea celor adormiti, zi cunoscuta in traditia romaneasca si ca Mosii de iarna Dupa datina strabuna, in fiecare an, in sambata de dinaintea Duminicii Lasatului Sec de Carne, se pomenesc morții, dupa ritualul Moșilor de Iarna. Pentru ca mulți creștini au murit pe neașteptate…

- Mancarea chinezeasca se poate gati foarte ușor acasa, iar la baza stau cateva ingrediente simple și arome care sa completeze gustul perfect al preparatului. Iata care sunt cele mai iubite rețete de pui chinezesc.Iți recomandam cele mai gustoase și ușor de pregatit rețete de pui chinezesc. Arome specifice…

- Piața auto europeana a atins un punct de reper semnificativ anul trecut, inregistrand cel mai mare numar de inmatriculari de vehicule noi de la pandemie, conform datelor publicate de Jato Dynamics , companie de analiza a pietei auto. Cererea puternica pentru vehiculele electrice și influența tot mai…