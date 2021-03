Stiri pe aceeasi tema

- Tulpina britanica a ajuns și in județul Timiș, inca de la inceputul anului. Șapte oameni au fost infectați cu noua tulpina de coronavirus in județul nostru, dar fara sa calatoreasca, arata un raport prezentat la nivel național.

- Dosare penale pe numele mai multor șoferi, in weekend, in Timiș. Aceștia sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși ca au urcat la volan, deși consumasera bauturi alcoolice sau nu aveau permis.

- Fața de ziua de ieri, pe langa județul Timiș care are o incidența COVID la 14 zile de peste 3/1000 de locuitori, mai exact de 3,48, iata ca și județul Cluj se intoarce in zona roșie, cu un indice de 3,07.Ilfovul se aflac, cumva, la limita cu o rata de infectare de 2,85.Coeficientul infectarilor cumulate…

- Bucurestiul se afla pe primul loc in topul zonelor cu cele mai multe infectari (413 raportate vineri de GCS), insa capitala este pentru a treia zi in scenariul galben, cu o incidenta de 2,57 de cazuri / 1.000 de locuitori in ultimele 2 saptamani, astfel ca bucurestenii se asteapta la relaxarea restrictiilor.Pe…

- In prima zi a anului 2021, in judetul Timis exista zece focare de coronavirus, la fel ca in ziua precedent, transmite Directia de Sanatate Publica. Acestea sunt active și se afla sub supraveghere epidemiologica. Focarele active din judetul Timis sunt urmatoarele: CAMIN PRIVAT PENTRU PERSOANE VARSTNICE…

- Autoritatea Electorala a Permanenta (AEP) Timiș a stabilit numarul mandatelor pe care fiecare partid le va avea in Senat și Camera Deputaților, in urma voturilor date de cetațeni și a procesului de redistribuire. Astfel, filiala cu cei mai mulți parlamentari este PNL Timiș, care o trimite din nou la…

- In județul Timiș a fost inchis inca un focar de coronavirus. Este vorba despre focarul de la centrul educativ Buziaș, unde fusesera confirmate 11 cazuri. The post 19 focare active de COVID-19 in județul Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Pentru alegerile parlamentare de duminica, in judetul Timis, si-au depus liste cu candidati 13 formatiuni politice. La Camera Deputatilor exista si un candidat independent. Tot la Camera Deputatilor exista si 17 liste cu candidati apartinand minoritatilor nationale. Listele cu candidatii din judetul…