Bebeluș de 8 luni cu ocluzie intestinală, în stare gravă, salvat de medicii arădeni Un bebeluș in varsta de 8 luni din Hunedoara, ajuns la spital in stare grava, cu ocluzie intestinala, a fost salvat de medicii aradeni. Potrivit unui anunț facut de Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad, doi medici aradeni au salvat viața unui bebeluș de opt luni din județul Hunedoara. Bebelușul a ajuns la Spitalul Clinic […] Articolul Bebeluș de 8 luni cu ocluzie intestinala, in stare grava, salvat de medicii aradeni a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

