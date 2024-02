Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 10 ani a murit dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat in afara partii carosabile, soferul pierzand controlul volanului. Tragedia a avut loc sambata dupa amiaza pe DN7, pe raza comunei Vetel. Un barbat, de 42 de ani, din Deva, care conducea un autoturism din directia Deva-Ilia, a pierdut…

- Accident grav, sambata dupa-amiaza, pe o șosea din vestul țarii. Pompierii Detașamentului Deva au intervenit cu o autospeciala dotata cu modul de descarcerare și cu o ambulanța SMURD, pe raza localitații Vețel, unde a avut loc un accident rutier. Pentru misiune a fost mobilizat și un echipaj al Serviciului…

- Un barbat de 32 de ani a fost grav ranit, miercuri, dupa ce a fost strivit de mașina pe care incerca sa o repare. Incidentul s-a produs miercuri, in satul Pleasa din comuna prahoveana Bucov. Barbatul, care facea lucrari de reparatie la autoturism, nu se afla in incinta unui service auto. La fata locului…

- Un accident cumplit a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, in județul Gorj. O femeie și-a pierdut viața, iar alte doua persoane au fost ranite, dupa ce o mașina s-a rasturnat, intr-un șanț, pe DN 67 B, pe raza comunei Capreni.

- Poliția Municipiului Brad a fost sesizata luni, in jurul orei 18:30, despre faptul ca un barbat care se afla intr-un autoturism pe raza comunei Vața de Jos (județul Hunedoara), ar fi utilizat o arma de vanatoare, tragand mai multe focuri, fara sa poata preciza daca in direcția sa sau in alta direcție.…

- Accident teribil! un ziarist cunoscut, in stare grava la spital. Bogdan Stamatoiu, redactorul-sef adjunct al GSP, a fost implicat intr-un grav accident rutier in Pantelimon, in jurul orei 13. Mașina in care se afla a intrat intr-un stalp de electricitate. Jurnalistul a ajuns in stare grava la spital.…