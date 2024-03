Șoferiță și fiul ei minor, în stare gravă după ce s-au răsturnat cu mașina O șoferița si fiul ei minor au ajuns in stare grava la spital, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat. Un alt adult aflat in mașina a scapat nevatamat. Accidentul s-a petrecut pe o strada din municipiul Suceava. Femeia a pierdut controlul volanului, a parasit drumul si a zburat cu autovehicolul in decor. In masina care s-a rasturnat si a ramas cu rotile in sus erau doi adulti si un minor. In urma accidentului, mama si copilul ei au fost dusi de urgenta la spital. Iar in comuna Stroiești, o masina s-a rasturnat in mijlocul drumului dupa ce s-a ciocnit cu un autovehicul care ar fi vrut sa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un minor și mama acestuia au ajuns la spital dupa ce s-au rasturnat cu mașina pe str. Calea Unirii, in zona Grupului Școlar din Suceava. La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare cu sprijinul unui echipaj SAJ. Este vorba despre un autoturism rasturnat in…

- Trei persoane au fost ranite dupa un nou accident care a avut loc sambata dimineața in municipiul Suceava, in zona Grup Școlar.Un autoturism a parasit carosabilul și a zburat in paduricea din partea dreapta pe sensul de coborare.In mașina care s-a rasturnat și a ramas cu roțile in sus erau doi ...

- Accident grav, sambata dupa-amiaza, pe o șosea din vestul țarii. Pompierii Detașamentului Deva au intervenit cu o autospeciala dotata cu modul de descarcerare și cu o ambulanța SMURD, pe raza localitații Vețel, unde a avut loc un accident rutier. Pentru misiune a fost mobilizat și un echipaj al Serviciului…

- Grav accident auto sambata dupa-amiaza pe raza comunei Vetel, din judetul Hunedoara. Un sofer a pierdut controlul masinii si s-a rasturnat in afara soselei. In urma accidentului o minora aflata in autoturism a fost ranita grav. Politistii au stabilit ca in jurul orei 17.10, pe DN7, pe raza comunei Vețel,…

- O persoana a murit și cel puțin cinci au fost ranite dupa ce o mașina a intrat in camera de urgența a unui centru medical din Austin, marți seara, potrivit directorului medical al unitații, citat de CNN.

- Ultima ora – Un arhiepiscop indragit din Romania e in stare grava: a fost dus de urgența la spital, cu elicopterul SMURDArhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, a fost adus la Iași cu elicopterul SMURD. Se pare ca IPS Calinic are probleme cardiace.Conform informațiilor furnizate de prof.…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 19, in localitatea Manastirea, comuna Mica. Din primele informații, un autoturism inmatriculat in județul Cluj a parasit partea carosabila și s-a rasturnat. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența o ambulanțaț, un…

- Un accident cumplit a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, in județul Gorj. O femeie și-a pierdut viața, iar alte doua persoane au fost ranite, dupa ce o mașina s-a rasturnat, intr-un șanț, pe DN 67 B, pe raza comunei Capreni.