- Selly, unul dintre cei care se ocupa de „Beach, Please!” promite ca festivalul de anul acesta va fi cel puțin la fel de spectaculos precum cel de anul trecut. Wiz Khalifa urmeaza sa vina pentru prima data in Romania, la fel și Anitta.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost invitat recent la o emisiune de televiziune unde a vorbit despre alegerile prezidențiale de anul acesta, dar și despre candidați. Sorin Grindeanu a spus-o clar! Ministrul nu crede intr-un candidat comun PSD – PNL pentru alegerile prezidențiale și spune…

- „Romania și-a asumat foarte multe lucruri și o spun fara nicio reținere… pana sa facem aceasta coaliție de guvernare nu prea ne-am ținut de cuvant”, a spus Marcel Ciolacu.„Sa nu credeți ca se vor termina vreodata discuțiile intre noi ca oameni politici, nu se vor termina niciodata. Din punctul meu de…

- Wiz Khalifa vine pentru prima data in Romania, la Beach, Please! (11-13 iulie), cel mai mare festival urban din sud-estul Europei, la care s-au vandut deja peste 35.000 de bilete. Pentru fanii lui Wiz Khalifa din Romania, așteptarea a luat sfarșit! Artistul american cunoscut pentru hituri care au dominat…

- AUR, principalul partid de Opoziție din Romania, și-a stabili lista cu canidații la alegerile prezidențiale care ar urma sa fie organizate in luna decembrie a acestui an.Astfel, potrivit surselor Realitatea PLUS, pe lista AUR s-ar afla patru candidați. Vorbim despre Viorel Catarama, Dan Puric și Mircea…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, cu privire la ruperea coaliției, ca iși va da demisia daca PNL se decide sa iasa de la guvernare. „Eu am intrat in acest proiect dupa o discuție, inclusiv cu președintele Romaniei, ca vom duce aceasta coaliție și aceasta guvernare cel puțin pana in 2024”,…

- Mircea Coșea a fost invitat, duminica seara, la Romania TV, unde a explicat foarte clar motivul din cauza caruia Romania face doar pași in spate din punct de vedere economic, in condițiile in care, statistic, țara noastra a facut progrese mari. Totul pleaca de la proasta gestionare a bugetului.„Haideti…