Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul primului artist internațional pentru ediția din 2024 al celui mai mare festival de trap din Romania, ”Beach, Please!” (BP), a fost cel mai popular subiect pe platformele de socializare romanești in aceasta saptamana. Discuțiile despre festival au umbrit cu totul varianta americana a Zilei Indragostiților,…

- Prin intermediul Rheinmetall Landsysteme GmbH, grupul va controla acum 72,5% din compania romaneasca, care va opera sub numele de Rheinmetall Automecanica SRL. Rheinmetall anunța preluarea unei participații majoritare de 72,5% in producatorul roman de vehicule militare Automecanica Mediaș. Acordul contractual,…

- S-a impotmolit Marele Plan al Europei: uriașul proiect din Romania este in pericolSectorul european al energiei eoliene offshore va trebui sa faca un efort urias pentru a construi infrastructura necesara pentru atingerea obiectivelor climatice ale continentului, transmite Bloomberg. Cererea depașește…

- Romania se confrunta cu cea mai geroasa perioada din acest an. Furtuna Isha, care a facut prapad in mai multe zone ale Europei, lovește și țara noastra. Meteorologii spun ca, cel puțin pana miercuri, temperaturile vor ramane negative in toata țara. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie,…

- Este vorba despre Kalettes, o incrucisare intre varza de Bruxelles si varza kale. Aceasta leguma se cultiva deja in țari din vestul Europei, și este foarte apreciata pentru calitațile ei. Fermierul buzoian Daniel Toma o cultiva deja la Balta Alba, din anul 2022. Frunzele de Kalettes au un gust care…

- Rusia ar putea lansa un atac asupra Europei in iarna 2024 – 2025 in funcție de alegerile prezidențiale din SUA din 2024, a relatat tabloidul german Bild, citand o sursa anonima din serviciile secrete europene. Sursa serviciilor de informații susține ca un potențial atac rusesc asupra Europei ar putea…

- Startul adevarat al evenimentelor de divertisment in 2023 a fost dat de inceperea sezonului estival, prilej cu care a revenit festivalul Sunwaves la Mamaia. Dar pe primul loc, ca numar de turisti prezenti la un eveniment, s a plasat Beach, Please 23 30 aprilie 2023 festivalul ce a atras in Costinesti…

- In prezența Președintelui Klaus Iohannis, Sebastian Burduja, Ministrul Energiei, a semnat la COP aderarea Romaniei la International Solar Alliance — angajament pentru dezvoltarea energiei solare. Romania a semnat aderarea la International Solar Alliance (ISA), in cadrul unui eveniment special organizat…