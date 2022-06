Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a acuzat in repetate randuri Rusia de furt al cerealelor recoltate de fermierii ucraineni din zonele ocupate, fapt care, conform Kievului, sporește amenințarea la adresa securitații alimentare globale. Pe langa cereale, militarii ruși sunt acuzați ca fura inclusiv recoltele de floarea-soarelui,…

- Rusia incearca sa faca din locurile de vacanța ale lui Vladimir Putin o destinație de vis. Promovata de agenția federala de turism din Rusia, Siberia iși așteapta primii turiști in luna iulie. Interzicerea anumitor zboruri din Rusia, limitarea vizelor acordate cetațenilor sau suspendarea serviciilor…

- Ucraina incearca sa iși sporeasca capacitatea de stocare a cerealelor, cum ar fi graul și porumbul, inainte de recolta de vara, care se va adauga la un stoc existent deja de 23,5 milioane de tone, a anunțat miercuri prim-ministrul ucrainean Denis Șmihal, potrivit publicației Politico . Intr-o postare…

- Rusia va discuta despre posibilitatea de a organiza un schimb de prizonieri cu Ucraina dupa ce prizonierii care s-au predat vor fi condamnati, a mai afirmat ministrul adjunct de Externe Rudenko. Oficialii rusi si cei separatisti au precizat ca unii dintre prizonierii care s-au predat ar trebui sa fie…

- „Fermierii, sprijiniti in cadrul politicii agricole comune, continua sa isi demonstreze in mod sustinut valoarea producand alimente in conditii dificile. Dupa pandemia de COVID-19, ei sunt in prezent puternic afectati de consecintele invadarii Ucrainei de catre Rusia. Pentru unii, problema majora este…

- Tensiunile au crescut in ultimele zile in regiunea separatista Transnistria și in jurul acesteia, un loc de care puțini europeni au auzit, dar care ar putea deveni cu ușurința un nou punct de aprindere a razboiului din Ucraina, noteaza Euronews. Exploziile care au avut loc in Transnistria in ultimele…

- Unitatile ruse de aparare aeriana au doborat un avion de transport militar care transporta arme occidentale langa Odesa, informeaza agenția rusa Tass, citata de The Guardian. „Langa Odesa, fortele ruse de aparare antiaeriana au doborat un avion de transport militar ucrainean, care livra un transport…

- Sergiy Makogon, seful firmei responsabile de tranzitul gazelor din Ucraina, OGTSU, a anuntat miercuri ca, de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, in 24 februarie, compania a inregistrat pagube de sute de milioane de euro, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…