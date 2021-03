Stiri pe aceeasi tema

- Inginerul olandez Lou Ottens, inventatorul casetei audio, a murit weekendul trecut la varsta de 94 de ani, informeaza joi BBC. Aproximativ 100 de miliarde de casete audio au fost vandute la nivel mondial dupa ce aceste produse au fost lansate pe piata in anii 1960. Inventia…

