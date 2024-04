Bază sportivă în loc de combinat Ramașițele fostului combinat de fire și fibre sintetice din Campulung vor disparea, in acel loc din cartierul Grui urmand sa fie realizata una dintre cele mai mari baze sportive din Romania.Asta dupa ce un investitor a cumparat terenul și imobilele de la firma turceasca ce le preluase in urma cu mai mulți ani, dupa falimentul […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luptatoarea Andreea Ana, de la CSA Steaua Bucuresti, dar originara din Mangalia, acolo unde a fost initiata in lupte, iar apoi lansata in performanta de Marian Oancea, continua rezultatele de varf pe plan international, ea obtinand calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris din acest an Andreea Ana…

- Simona Halep (32 de ani) ocupa locul 1.143 in clasamentul WTA. Sportiva din Romania a ramas cu cele 10 puncte obținute pentru participarea la Miami Open. Ierarhia din tenisul feminin a fost actualizata luni dimineața. Simona Halep ramane in afara primelor 1.000 de jucatoare ale lumii. Ce loc ocupa Simona…

- Sorana Cirstea a avut parte de un traseu scurt la Indian Wells 2024. Sportiva noastra a fost eliminata in turul al doilea de Sloane Stephens, dupa ce a pierdut cu scorul de 6-0, 7-5 intr-o ora și 20 de minute. Sloane (locul 44 mondial) a caștigat primul set fara sa piarda game (6-0). In cea de-a doua…

- Simona Halep (32 de ani) a revenit in Romania dupa ce a obținut la TAS reducerea suspendarii pentru dopaj. Sportiva din Romania a vorbit, printre altele, despre activitatea pe care nu a putut sa o faca in timpul in care a fost departe de teren. Halep s-a intors in țara cu zambetul pe buze, dupa ce a…

- Stere Halep, tatal Simonei Halep, a declarat, marți, ca fiica sa a aflat vestea ca Tribunalul de Arbitraj Sportiv i-a redus suspendarea la Dubai, Emiratele Arabe Unite, unde s-a antrenat in ultima perioada.„Era normal sa fie decizia asta, ca multe voci au condamnat-o pe Simona, ca e trisoare. Stiam…

- Brigada 2 Vanatori de Munte „Sarmizegetusa” prelungește recrutarile pentru posturile de soldat si gradat profesionist. Brigada 2 Vanatori de Munte „Sarmizegetusa” organizeaza un amplu proces de recrutare și selecție pentru posturile de soldat/ gradat profesionist disponibile la nivelul marii unitați…

- La doar 15 ani, dornic sa atinga excelența in cariera sa sportiva, Bebeto se pregatește sa se mute in Germania pentru a avea oportunitați mai bune de antrenament și dezvoltare The post CARIERA SPORTIVA Decizia lui Bebeto: Iși urmeaza visul parasind Romania first appeared on Informatia Zilei .

- fost eliminata, marti, in runda inaugurala la Australian Open, primul grand slam al anului. Cirstea a castigat primul set al meciului cu sportiva chineza Yafan Wang, locul 97 mondial, scor 6-0, dar apoi le-a pierdut pe urmatoarele doua, 5-7 si 2-6. Meciul a durat o ora si 57 de minute. In turul doi,…