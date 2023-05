In pofida relatarilor de presa despre acest tip de talharie, Metoda „Accidentul” face in continuare victime, mulți batrani fiind convinși sa le plateasca sume mari unor necunoscuți care susțin ca le pot salva rudele ranite in accidente de circulație. Doi infractori, dintre care unul era dupa gratii, executandu-și pedeapsa in Penitenciarul Margineni, din Dambovița, iar celalalt in libertate, au obținut 25.500 de lei de la doua persoane in varsta, acționand dupa scenariul clasic din Metoda „Accidentul”. Deținutul din Penitenciarul Margineni le telefona batranilor, noaptea tarziu, spunandu-le ca…