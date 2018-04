Bătrân ucis în parc la jocul de rummy Un batran a fost omorat in bataie cu o tabla de rummy chiar de adversarul sau, un barbat in etate. Ucigașul a fost incatușat de polițiști, care au demarat imediat cercetari la fața locului, sub coordonarea procurorului. Potrivit martorilor, cei doi barbați s-au luat la cearta in timpul unei partide de rummy. Motivul probabil: jocul pentru care se aflau in parc. Dupa multe cuvinte urate spuse, cei doi batrani au inceput sa se loveasca folosindu-se de tablele de la rummy. Criminalul și-a lovit atat de puternic victima, incat aceasta a incetat din viața. „Am inregistrat un caz de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Scene șocante s-au petrecut in Parcul Trandafirul din Reșița. Un batran a fost omorat in bataie cu o tabla de rummy chiar de adversarul sau, un barbat in etate. Ucigașul a fost incatușat de polițiști, care au demarat imediat cercetari la fața locului, sub coordonarea procurorului. Potrivit martorilor,…

- Barbatul gasit mort intr-o stație de autobuz din Vaslui a fost omorat de doi sateni. Costel Bodescu, care este tatal a doi copii, a fost snopit in bataie, dupa ce a petrecut intr-un bar din sat impreuna cu agresorii. Cei suspectați de comiterea crimei au fost identificați de polițiști și arestați pentru…

- “M-a lasat pe mine fara sot, pe fiul meu fara tata. Merita sa plateasca cu viata”. Sunt cuvintele pline de durere ale sotiei romanului ucis cu lovituri de cutit vineri, in Venetia, tot de un roman, pe care il gazduia si il ajutase sa obtina si un loc de munca. Victima este din orasul Negru Voda si era…

- In timp ce familia infirmierului care si-a ucis colega asistenta cu aproape 20 de lovituri de cutit, dupa care s-a sinucis, insista sa se cerceteze aspectele semnalate de barbat in biletul de adio, ies la iveala noi amanunte. Criminalul facuse un imprumut de care nu stia nimeni.

- In timp ce familia infirmierului care si-a ucis colega asistenta cu aproape 20 de lovituri de cutit, dupa care s-a sinucis, insista sa se cerceteze aspectele semnalate de barbat in biletul de adio, ies la iveala noi amanunte. Criminalul facuse un imprumut de care nu stia nimeni.

- Crima s-a petrecut in localitatea Pogana, din judetul Vaslui. Barbatul a venit acasa și, pe fondul unui conflict mai vechi, s-a luat la cearta cu concubina lui. "Intre cei doi concubini existau nenumarate conflicte cu agresiune, de mai mult timp. Victima a facut plangeri la poliție dar și…

- Un tanar de 26 de ani este autorul crimei din cladirea dezafectata a unui fost oficiu postal din Galati. El a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce si-a recunoscut fapta in fata anchetatorilor.