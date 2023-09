Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei persoane, in varsta de 69 ani, disparuta din Timișoara. In data de 1 septembrie a.c., in jurul orei 10:00, TALASMAN ION ar fi plecat voluntar de la domiciliu, strada Adam Mickiewicz, din Timisoara intr-o…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei persoane, in varsta de 85 ani, disparuta din Timișoara, județul Timiș. In data de 24 iulie, in jurul orei 02:00, SCHIOPU AURORA ar fi plecat voluntar de la domiciliul sau, de pe strada I. Ghica, din Timisoara…

- Cautari ale polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale, in Timișoara. Oamenii legii fac verificari dupa ce o femeie in varsta de 85 de ani a plecat de acasa și a disparut. Cine poate oferi informații legate de locul in care se afla este rugat sa sune la 112.

- Vineri, 14 iulie, Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de catre o femeie din Baia Mare, cu privire la faptul ca la data de 10 iulie a.c., fiica sa minora GONDOȘ IOANA ELENA de 16 ani, a plecat voluntar de la locuința surorii sale din municipiu și pana in prezent nu s-a mai…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore in varsta de 15 ani, disparuta din Timișoara. „In data de 11 iunie a.c., in jurul orei 03:10, Vas Beatrix-Roszalinda ar fi plecat voluntar de la imobilul unde locuiește cu familia ei, din municipiul…

- Disperare intr-o familie din Timișoara. Un baiat de 9 ani a fost dat disparut, vineri, 9 iunie 2023. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii minorului.

- Minor disparut in Timiș. Oricine poate oferi detalii este rugat sa sune la 112 sau sa contacteze cea mai apropiata unitate de politie. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor in varsta de 9 ani, disparut din municipiul Timișoara, județul…

- Un baiat in varsta de 9 ani este cautat prin Timisoara, dupa ce a plecat, vineri, de la after school si nu a mai ajuns acasa. Sebastian Yvan Legrand este cautat de politisti si de voluntari, iar daca cineva il vede este rugat sa sune la numarul de urgenta 112.”Politistii Serviciului de Investigatii…