- Vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in cursul zilei cand local indeosebi in zona de munte se vor semnala averse insotite si de descarcari electrice. Izolat, la munte cantitatile de apa vor depasi 15…20 l/mp. Vantul va sufla slab la moderat.…

- Vremea va fi calda. Cerul va fi variabil, cu unele innorari temporare in cursul zilei cand local la munte si pe arii restranse in rest se vor semnala averse insotite si de descarcari electrice. Izolat la munte cantitatile de apa pot depasi 15 l/mp. Vantul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime…

- Joi, 15 iunie, temperaturile vor urca pana la +29 grade. Noaptea, temperaturile vor fi pozitive, iar termometrele vor indica pana la +17 grade. Vremea se incalzește și nu se prevad precipitații. Vantul va sufla din nord-est, de la slab la moderat. La Nord, temperaturile maxime vor ajunge pana la +26…

- Vreme instabila in acest weekend. Meteorologii de la ANM anunța temperaturi ceva mai scazute, ploi torențiale, dar și acumulari consistente de apa. Conform prognozei meteo ANM, in cursul zilei de sambata, vremea va fi in general instabila in regiunile intracarpatice și la munte, unde mai ales in a doua…

- Sambata, 3 iunie, temperaturile vor urca pana la +25 grade. Noaptea, temperaturile vor fi pozitive, termometrele indicand pana la +15 grade. Vremea va fi calda, dar cu innorari trecatoare, iar in unele regiuni, sunt prognozate ploi cu descarcari electrice. Vantul va sufla din est, de la slab la moderat,…

- Vremea va fi calda. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in cursul dupa-amiezii si al serii cand local se vor semnala averse insotite si de descarcari electrice. Izolat cantitatile de apa pot fi mai insemnate si vor fi conditii de grindina. Vantul va sufla slab la moderat, cu intensificari de…

- Vremea va fi usor mai calda. Cerul va prezenta innorari temporare mai ales in cursul dupa-amiezii si al serii, cand pe arii relativ extinse se vor semnala averse insotite si de descarcari electrice. Izolat, ploile pot avea caracter torential iar cantitatile de apa pot fi mai insemnate si vor fi conditii…

- Astazi temperaturile cresc in cea mai mare parte a țarii, insa vremea ramane ușor instabila. In cursul dupa-amiezii și seara, se vor semnala aversele insoțite de descarcari electrice in zona montana, local in jumatatea de sud-vest a țarii și pe arii mai restranse in rest. Izolat vor fi condiții de grindina,…