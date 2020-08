Bătălia pentru Primăria Capitalei: Cine sunt cei 18 candidați ​Optsprezece candidati au ramas în cursa pentru Primaria Capitalei, la alegerile locale din 27 septembrie, ei fiind validați de Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti. A fost respinsa o singura candidatura - cea a lui Viorel Catarama.

Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti a constatat definitive candidaturile, marți.

Conform procesului verbal al BEM, au fost înregistrate 24 de liste de candidati propuse de partidele politice sau de aliantele politice, de aliantele electorale, precum si candidaturi independente, din care 22 au fost admise… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

