Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație s-a produs astazi la pranz pe strada Szilagyi Istvan din municipiul Sighetu Marmației. Doua autoturisme s-au ciocnit The post EXCLUSIV VIDEO: Impact intre doua mașini la Sighet. Doua victime, printre care și un pieton first appeared on Informatia Zilei .

- A fost bataie salbatica in strada la Sighetu Marmației. Sursele noastre spun ca s-au folosit rangi. Doi tineri au ajuns pe mainile medicilor, unul dintre aceștia fiind in stare foarte grava. Curios este faptul ca deși au trecut cateva zile de la momentul agresiunii, suspecții sunt in libertate. Ba unul…

- Stimați satmareni, Transurban Satu Mare informeaza ca azi, 15 martie, intre orele 16.30 – 19.00, circulația va fi inchisa pe tronsonul Piața Jean Calvin – strada Ștefan cel Mare, cu ocazia manifestarilor organizate de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni. Așadar, liniile 3️⃣, 5️⃣, 1️⃣6️⃣ și 2️⃣3️⃣ vor fi…

- O bataie intre mai multe persoane a avut loc sambata, pe o strada din municipiul Botosani, iar in urma conflictului trei dintre acestea au ajuns la spital, iar 11 sunt la sediul politiei pentru audieri, informeaza News.ro. Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Botosani au anuntat…

- La Redacția ziarului Informația Zilei a fost semnalata o situație neplacuta pentru mai mulți dintre locuitorii blocului de pe strada Unirii din municipiul Satu Mare. Aceștia au incercat pe toate caile posibile sa rezolve problema creata de vecinii care fac galagie infernala, și dupa orele stabilite…

- Mai multe echipaje ale Poliției municipiului Baia Mare, Poliției Rutiere Baia Mare, Poliției Canine din cadrul IPJ Maramureș efectueaza in aceste momente o percheziție auto chiar in stația de autobuz de pe bulevardul Unirii din municipiu. The post Percheziții in strada pe bulevardul Unirii din Baia…

- Doi polițiști din Olt s-au luat la bataie, dupa ce s-au șicanat in trafic, pe o strada din municipiul Slatina, transmite portalul Euro Oltenia Info. Unul dintre agenți, 35 de ani, a ajuns la spital. Incidentul a fost confirmat de IPJ Olt.Incidentul a avut loc duminica, 28 ianuarie, pe strada Tudor Vladimirescu…

- Un grav accident, soldat cu ranirea a doi tineri, s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, in zona rondului de pe strada Frasinet situat in apropierea supermarket-urilor. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe direcția strada Chiristigii catre bulevardul Unirii…