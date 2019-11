Bătaie într-un fast-food din Blaj Duminica, 17 noiembrie 2019, in jurul orei 06:00, o patrula mixta formata dintr-un jandarm din cadrul Secției de Jandarmi Blaj impreuna cu un polițist din cadrul Poliției Municipiului Blaj, in timp ce se afla in executarea atribuțiilor de serviciu, s-a autosesizat in cazul unui scandal creat in incinta unui local fast-food din Blaj, care a continuat apoi in strada. Pe fondul consulmului de bauturi alcoolice, a izbucnit o altercație intre mai multe persoane, care ulterior a degenerat in acte de violența, tulburand astfel funcționarea in condiții normale a localului, cat și liniștea și ordinea… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

SCANDAL intr-un fast-food la Blaj: Doi tineri s-au luat la bataie și au spart casa de marcat. Au intervenit jandarmii Duminica, 17 noiembrie a.c., in jurul orei 06:00,…

