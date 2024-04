Furt dintr-un magazin, la Vințu de Jos. Prejudiciul se ridică la circa 20.000 de lei La data de 10 aprilie 2024, in jurul orei 19.50, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Vințu de Jos au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 25 de ani, din Alba Iulia, care este banuit de complicitate la infracțiunea de furt.In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in perioada 31 martie – 9 aprilie 2024, ar fi sustras, impreuna cu o minora de 15 ani, din Alba Iulia, diferite produse alimentare și nealimentare, in valoare de aproximativ 20.000 de lei, din incinta unui magazin situat in comuna Vințu de Jos.Tanarul va fi prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 05 aprilie 2024, in jurul orei 23.50, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au depistat un barbat de 37 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Lucian Blaga din Vințu de Jos, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto,…

- La data de 5 martie 2024, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au identificat și reținut 4 barbați, cu varste cuprinse intre 18 și 35 de ani, din comuna Ighiu, județul Alba, ca persoane banuite de savarșirea unui furt, fapta in legatura cu care poliția a fost sesizata la data de 1 martie…

- La data de 5 martie 2024, in jurul orei 16.00, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au intervenit pe raza localitații Coșlariu de unde a fost semnalat, prin 112, faptul ca doua persoane sunt implicate intr-un scandal. Din primele cercetari efectuate de polițiștii deplasați la fața locului,…

- La data de 3 martie 2024, polițiștii Secției 2 poliție Rurala Vințu de Jos au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 24 de ani, din comuna Șibot, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de violența in familie. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in dupa…

- La data de 3 martie 2024, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 23 de ani, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de conducere cu permisul suspendat și conducere sub influența alcoolului. Acesta a fost depistat,…

- La data de 3 martie 2024, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Galda de Jos au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 36 de ani, din Alba Iulia, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de violența in familie, distrugere și furt calificat. In sarcina acestuia s-a…

- La data de 16 ianuarie 2024, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 56 de ani, din comuna Șibot, care este cercetat pentru violența in familie. In noaptea de 15/16 ianuarie 2024, barbatul ar fi agrest-o pe concubina sa, pe fondul…