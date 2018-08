Stiri pe aceeasi tema

- "Instanta mi-a dat dreptate. Am castigat pe fond procesul cu Decebal Traian Remes si Alexandru Sassu, care au mintit cand au afirmat ca eu as fi dat inregistrarea cu fostul ministru Remes, condamnat in dosarul 'Caltabosul'", a scris Macovei, pe Facebook. Ea a amintit ca i-a chemat in judecata…

- Prim-procurorul Chivu Claudia Irina a solicitat in instanța daune morale in cuantum de 50000 de lei avocatei Carmen Obarșanu, dupa declarațiile facute de catre aceasta in data de 9 mai la publicația pressalert.ro. Acțiunea a fost depusa in instanța in data de 3 iulie 2018 și are 24 de pagini.In 9 mai,…

- O grefiera este obligata sa achite 20.000 de lei daune morale unui fost puscarias, condamnat pentru ca si-a ucis cumnatul si apoi l-a aruncat in WC. „Instanta condamna inculpata Victor Cristina la 18.000 de lei amenda penala (corespunzatoare pentru 180 zile-amenda, cu o valoare corespunzatoare de…

- O grefiera din Iași a ajuns in situația de a-i plati suma de 20.000 de euro unui asasin periculos. Funcționara instanței este una din cele mai apreciate grefiere din justiția ieseana și a fost condamnata la plata unor daune catre un barbat condamnat pentru omor, pentru simplul motiv ca nu a trimis un…

- Dupa 30 de zile petrecute in arest preventiv, omul se afla sub control judiciar și urma sa se prezinte la un nou termen in proces. Cu o zi inainte, le-a spus vecinilor ca se spanzura daca va ajunge dupa gratii, insa nimeni nu l-a crezut in stare. Un localnic l-a gasit fara viața și a dat alarma. In…

- Gabriel Gherghesanu, angajat al Pimariei Iasi, a fost surprins sambata seara cu o alcoolemie de 5,36 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul s-a rasturnat cu masina intr-un sant la Vladiceni, iar in momentul in care mai multi barbati au incercat sa il scoata din masina, a devenit agresiv. Echipajul…

- Un angajat al Primariei Iasi a fost prins in trafic cu o alcoolemie de 5,36 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa ce a intrat cu masina intr-un sant de pe marginea drumului. Gabriel Gherghesanu, angajat al Primariei Iasi, conducea sambata seara un autoturism Fiat, iar la un moment dat a pierdut controlul…

- Personalul Primariei Borsa a intrat in greva in 21 mai, iar marti, 22 mai, a anuntat ca ramane in greva pe perioada nedeterminata. Functionarii sunt nemultumiti de faptul ca nu isi pot indeplini atributiile de serviciu din cauza ca, inca de vineri, mai multi membri ai Composesoratului Borsa, insotiti…