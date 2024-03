Stiri pe aceeasi tema

- Un arbitru buzoian din Liga a III-a a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare de Tribunalul Buzau, la capatul unui proces de complicitate la omor, fapta petrecuta in uma cu cinci ani. Inculpatul, Naum Alexandru, are doar 26 de ani. Pe 23 februarie 2019, o crima petrecuta in miez de noapte in municipiul…

- Naum Alexandru și Clonț Radu Ștefan au fost condamnați, astazi, de Tribunalul Buzau pentru complicitate la o crima comisa acum cinci ani. Atunci, o tanara de 21 de ani sfarșea in chinuri groaznice, batuta și incendiata de fostul iubit, Cosmin Dan. Astazi, la Tribunalul Buzau a avut loc pronunțarea sentinței…

- Pedepse exemplare pronunțate de instanța de fond, Tribunalul Buzau, in dosarul in care sunt judecați complicii lui Cosmin Dan, tanarul care a ucis-o pe Valentina Nica dupa ce a stropit-o cu benzina și apoi i-a dat foc, a pronunțat marți prima soluție. Unul dintre complici, Alexandru Naum, a fost condamnat…

- Inchisoare pe viața și inchisoare cu executare pentru 19 ani! Sunt cele doua pedepse dictate de Tribunalul Buzau, in cazul celor doi tineri considerați de instanța complicii criminalului Cosmin Dan, care a incendiat-o pe Valentina Nica, in luna februarie a anului 2019. Practic, unul dintre cei doi tineri…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj a dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a unui barbat, din orașul Bumbești-Jiu, pentru savarsirea infractiunii de tentativa de omor. Potrivit anchetatorilor, in dimineata zilei de 21.10.2023, in jurul orelor 8.00 – 08.30, in timp ce se afla…

- Romania ramane tara tuturor posibilitatilor, iar exemplul care urmeaza intareste aceasta afirmatie. O femeie din Gorj a fost omorata de fostul iubit dupa ce depusese o plangere la Poliție impotriva acestuia pentru amenințare.

- Judecatorii din Constanta au inchis definitiv cazul, hotarand condamnarea suspectului la o pedeapsa cu inchisoarea de zece ani. Decizia Curtii de Apel Constanta este definitiva.Curtea de Apel Constanta a decis condamnarea definitiva a unui barbat la zece ani de inchisoare, pentru omor. Instanta a ajuns…