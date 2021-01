Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca Donal Trump este un om politic marunt, bolnav de putere si care se pune pe el deasupra intereselor tarii lui, dupa ce presedintele american a indemnat zecile de mii de protestatari stranși la Washington sa mearga spre Capitoliu."Trump! “We're making America…

- Traian Basescu a comentat, in stilu-i caracteristic, violențele din SUA, acolo unde mii de protestatari au intrat in Capitoliu, la Washington. " Trump! “We're making America great again” - si o face praf. Citește și: Pacient confirmat cu coronavirus dupa ce s-a vaccinat impotriva virusului!…

- Vicepresedintele in exercitiu al SUA, Mike Pence, a declarat miercuri ca protestatarii implicati in violentele de la Capitoliul din Washington vor raspunde in fata legii, transmite Reuters. Pence a cerut in...

- Mai multi protestatari care il sustin pe Trump au patruns in cladirea Capitoliului de la Washington in ziua in care este validata alegerea lui Joe Biden in functia de presedinte al SUA, scrie BBC.

- Congresul SUA a inceput ședința excepționala in urma careia va certifica victoria lui Biden in alegerile prezidențiale. Protestatarii pro-Trump au luat cu asalt miercuri Capitoliul in timpul dezbaterilor din Congres, au ocupat terasele Capitolului și mai multe incaperi, la scurt timp dupa ce vicepreședintele…

- UPDATE: Senatorii au fost evacuați, iar unii au relatat ca s-au folosit gaze lacrimogene pentru a-i indeparta pe protestatari.Violențele, incitate de Trump, au loc in timp ce Congresul s-a intrunit pentru a valida victoria lui Biden, in condițiile in care nici majoritatea republicana nu mai are intenția…

- Intr-un discurs tipic, Trump a acuzat media ca "este cea mai mare problema pe care o avem. Fake news-urile și marile companii de tehnologia informației. I-am batut acum patru ani, i-am luat prin surprindere. I-am batut și acum și anul acesta au falsificat alegerile așa cum nu au fost falsificate niciodata.…

- Intr-un discurs tipic, ca teme, Trump a acuzat media ca "este cea mai mare problema pe care o avem. Fake news-urile și marile companii de tehnologia informației. I-am batut acum patru ani, i-am luat prin surprindere. I-am batut și acum și anul acesta au falsificat alegerile așa cum nu au fost falsificate…