- Fostul președinte al Romaniei, europarlamentarul Traian Basescu, a declarat vineri seara la Digi24 ca este „foarte posibil” sa candideze la Primaria Capitalei, iar anunțul oficial il va face saptamana viitoare.

- Liberalul Dan Cristian Popescu, sacrificat de Ludovic Orban in cursa pentru Primaria Sectorului 2, ar putea candida pentru Primaria Capitalei din partea PMP, sustin surse politice pentru Adevarul. Pe de alta parte, surse din conducerea PMP sustin ca Basescu e prima optiune, Popescu fiind mai degraba…

- Traian Basescu si-a anuntat intentia de la candida la Primaria Capitalei. Intrebat, luni, la Digi 24, ce ar scrie pe declaratia referitoare la calitatea de colaborator al Securitatii, daca ar candida pentru un nou mandat de primar, Traian Basescu a raspuns ca "nu am nicio problema sa scriu pe formular:…

- "Avand in vedere eliminarea PMP-ului din alianta de dreapta... PMP-ul va trebui sa participe la alegeri. Eu am facut PMP-ului oferta de a candida la Primaria Capitalei. Sunt dispus sa renunt la mandatul de europarlamentar. Daca voi castiga, imi trebuie viceprimari cel putin la fel de buni…

- Liderii PNL și USR-PLUS au finalizat negocierile pentru Capitala și au decis sa mearga in alianța. PMP-ul nici macar nu a fost chemat la negocieri, iar asta inseamna ca vor merge separat, iar Traian Basescu va candida la Primaria Capitalei.Citește și: SURSE - Basescu pregatește un atac in…

- PMP ia in calcul sa mearga pe cont propriu la alegerile locale, atat la Primariile de sector, cat si la Primaria Capitalei, cu sustinerea fostului presedinte Traian Basescu pentru "cel de-al treilea mandat", daca PNL si USR PLUS nu vor accepta crearea unei aliante politice de dreapta in jurul lui Nicusor…

- Batalia pentru Primaria Capitalei s-ar putea dovedi mai incinsa ca niciodata. Negocierile sunt extrem de dure atat in blocul de stanga, cat și in blocul de dreapta, tocmai de aceea nu sunt excluse intrarile in cursa ale celor doi lideri de partide mai mici Victor Ponta (Pro Romania) și Traian Basescu…