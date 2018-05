Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a afirmat, joi, ca o alianta a partidelor care sunt in opozitie este necesara, fostul presedinte precizand ca in caz contrar "lasam PSD-ul la guvernare inca un mandat"."M-as referi la europarlamentare care va fi un dezastru pentru partidele de dreapta daca nu va fi gasita o…

- Ludovic Orban, presedintele PNL - achitat. Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE - achitat. Victor Ponta, presedintele Pro Romania - achitat. Chiar o sa ramana Dragnea singurul presedinte de partid penal? Victor Ponta, dupa achitare...

- Partidul Libertatii (FPOe, extrema dreapta) din Austria si formatiunile sale partenere din Europa ar putea deveni cea de-a treia forta politica in legislativul european in urma alegerilor europarlamentare de anul viitor, a declarat luni liderul FPOe, Heinz-Christian Strache, vicecancelar in guvernul…

- Klaus Iohannis cere din nou demisia Vioricai Dancila. ”Dragnea și ai lui nu au nicio soluție pentru o guvernare buna și eficienta”, a spus președintele, luni, intr-o declarație de presa la Palatul Cotroceni, in care a vorbit despre execuția bugetara. Președintele s-a referit in declarația publica la…

- Fostul presedinte Traian Basescu a afirmat ca e posibil ca seful statului sa aiba aspiratia de a fi presedintele Consililui European, iar PSD ar putea sa faca un joc in sustinerea acestuia pentru functie "ca sa netezeasca drumul lui Dragnea sau Tariceanu catre Presedintia Romaniei".