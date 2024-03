Stiri pe aceeasi tema

Zi de meci in marea finala a Cupei Romaniei! Baschetbalistele de la CSM Targoviște se vor intalni in Sala Polivalenta din Sfantul Gheorghe cu CSM Constanța. Partida va putea fi vizionata live pe Digi Sport incepand cu ora 19:00.

Echipa de volei CSM Targoviște a obținut victorie importanta impotriva CS Dinamo București!

Victorie spectaculoasa pentru echipa de baschet CSM Targoviște impotriva celor de la CS Rapid București

- Disputat la Targoviște, turneul final al CN de baschet feminin U 19 ani a reunit patru echipe: Crișul Oradea (antrenori Ioana și Daniel Anica), Sportul Studențesc București, CSM Ploiești și SCM Politehnica Timișoara.

Maine, 8 februarie, ora 18:00, in Sala Sporturilor din Targu Mureș, echipa de baschet CSM Targoviște are un meci important, impotriva celor de la CSM Targu Mureș. „Suntem cu toții entuziasmați și nerabdatori sa vedem cum vor gestiona fetele noastre aceasta partida. Dupa ce am caștigat meciul tur…

Automate de bilete instalate in municipiul Targoviște, sunt funcționale, se poate plati fie cu ajutorul cardului bancar, fie cu bancnote, iar biletul trebuie validat in autobuz. Foarte curand, automatele vor putea fi utilizate și pentru cumpararea de bilete aferente zonei metropolitane! Pentru orice…

Astazi,și volei feminin: CSM Targoviște joaca in deplasare cu CS Știința Bacau

In Sala Ioan Valerian din Targoviște,sambata, 13 ianuarie, ora 18:00, baschetbalistele de la CSM Targoviște se intalnesc cu SEPSI SIC SF. Gheorghe