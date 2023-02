Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, de la ora 17:00, cu Laguna București in deplasare, iar maine, de la ora 16:00, cu CSM CSU Oradea, in Sala Polivalenta Campionatul Ligii Naționale de Baschet masculin intra in ultimele etape ale primei sale faze, cea a intrecerii din cele doua conferințe. CSM Focșani 2007 a disputat 13 dintre…

- Handbaliștii de la CSM Focșani 2007 au parcurs primele trei zile ale perioadei de pregatire in vederea parții a doua a campionatului, care pentru ei va incepe la 4 februarie, in Sala Polivalenta, in compania vecinei de clasament, AHC Potaissa Turda. Dupa doua saptamani de antrenamente intense in Polivalenta…

- A fost inclus de prestigiosul site ”We Love Sport” in echipa etapei a 15-a Ultimul meci din acest an, cel de la Bacau, din etapa a 15-a a Campionatului Ligii Naționale, i-a adus CSM Focșani 2007 nu doar trei puncte foarte importante pentru menținerea in apropierea de locurile 4 și 5 ale clasamentului,…

- Formația de baschet de Liga Naționala a CSM Focșani 2007 va juca sambata, 3 decembrie, de la ora 19:00, in deplasare cu CSM CSU Oradea. Din 6 meciuri disputate in actuala ediție de campionat, oradenii au caștigat cinci, iar focșanenii doua. CSM 2007 putea sa aiba unul sau doua meciuri caștigate in plus,…