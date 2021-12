Basarabia are cel mai mare parc cultural-istoric, in Raionul Calarasi. Initiativa apartine SMV Ploiesti, careia i se datoreaza si Aleea Fauritorilor Uniri din Parcul Bucov

Stiri pe aceeasi tema

- In atenția calatorilor cu mijloacelor de transport in comun, in municipiul Ploiești: In zilele de 18 și 19 decembrie 2021 se repune in funcțiune traseul 40 barat HALE CATEDRALA – PARCUL CONSTANTIN STERE (GRADINA ZOOLOGICA). Orarul de circulație va fi: * Plecari de la Hale Catedrala…

- Carrefour Romania relanseaza Plata cu PET in 20 de hipermarketuri din țara, iar clienții hipermarketului pot, din nou, sa cumpere fructe și legume de la producatori locali, la prețul de 1 PET bucata. Pentru fiecare recipient de apa rPET DORNA, produs din plastic 100% reciclat și 100% reciclabil,…

- O efigie a voievodului Neagoe Basarab va pleca, in aceasta seara, spre Muntele Athos, donatie din partea SMV Ploiesti. Efigia si hrisovul (foto) vor fi trimise schitului ctitorit de domnitorul Tarii Romanesti. Figura marcanta a vechii culturi romanesti, Sfantul Voievod Neagoe Basarab…

- Copiii care vor veni in vizita in Parcul Memorial "Constantin Stere" de la Bucov au inca un motiv de bucurie. Rafinaria Petrotel Lukoil a mai donat un loc de joaca modern echipat. Acesta este al 8-lea ansamblu pe care rafinaria il amenajeaza in Parcul Bucov. "Astazi, 26 octombrie 2021,…

- Fracțiunea Partidului Șor propune instituirea monopolului de stat asupra importului și vinzarilor de carburanți. In cadrul unui briefing de presa la Parlament, deputata Marina Tauber a declarat ca fracțiunea va veni cu un proiect care prevede crearea unui grup de lucru pentru elaborarea cadrului normativ.…

- Ministrul francez al Economiei și Finanțelor, Bruno Le Maire, și Ministrul delegat pentru Industrie la același minister, Agnes Panier-rUnache, au vorbit despre declarația comuna a zece țari ale UE. Statele au sprijinit dezvoltarea energiei nucleare, deoarece au vazut in ea o soluție la criza gazelor…

- Deputatii fracțiunii Partidului "SOR" propun ca pensia minima de varsta sa fie de cinci mii de lei. Potrivit lor, in conditiile in care prețurile la medicamente, alimente, produse petroliere au crescut, pensionarii nu-si pot permite un trai decent.