Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Pavel a ajuns intr-un punct de cotitura. Viața lui s-a schimbat complet in ultimul timp, iar binele iși face mai rar apariția. Celebrul cantareț are mari probleme financiare. Cat de greu i-a mers in ultimii doi ani? Ce arata declarația lui de avere? Cu ce se mai poate lauda acum vedeta? Marcel…

- Fostul prefect al judetului Buzau, Carmen Ichim, a anuntat miercuri, pe Fecebook, ca pleaca din Pro Romania și renunța la viața politica, in urma unei experiențe neplacute, traita imediat dupa alegerile locale. Carmen Ichim a fost prima femeie din viața politica buzoiana care a anunțat inițial ca va…

- Bursa de Valori București (BVB), instituție fundamentala a pieței de capital, celebreaza in acest an 25 de ani de la redeschidere. Instituția bursei de valori a fost restabilita in anul 1995, iar pe 20 noiembrie au fost realizate primele tranzacții. In prima ședința au fost realizate 45 de tranzacții,…

- DESPRE MINE SI VALORILE MELE: Am absolvit in anul 2006 Facultatea de Informatica din cadrul Universitatii A.I. Cuza si, pana in anul 2018, am lucrat in mediul privat. De ce am decis sa intru in politica Am decis sa intru in politica pentru ca AM INTREBARI SI CAUT RASPUNSURI. Viata comunitatii in care…

- „Zero probleme cu vecinii”, mantra dupa care s-a condus odinioara Turcia in politica sa externa, a fost tot mai mult substituita puterii sale militare crescute. Asta a aruncat Turcia in conflicte cu vecinii sai in care aliatii si rivali deopotriva sunt pusi intr-o postura dificila, scrie Ayla Jean Yackley…

- La 1 octombrie, in regim online, s-a desfașurat forumul moldo-rus de afaceri privind cooperarea economica. El s-a desfașurat in ajunul celei de-a 16 ședințe a comisiei bilaterale interguvernamentale Moldova-Rusia. La sesiunile online ale Forumului au participat reprezentanții comisiei, conducatorii…

- Piața de capital din Romania trece oficial, la statutul de „piata emergenta", in urma unei decizii istorice luate de agenția de evaluare financiara FTSE Russell. Includerea țarii noastre in acest indice inseamna vizibilitate. Anterior acestei decizii, Romania avea statul de „piața de frontiera". Reclasificarea…

- Il vedeți mereu cu zambetul pe buze, dar nu mulți știu ca Jador a trecut de-a lungul vieții și prin momente grele. Framantat de ganduri, cantarețul avea un prieten special caruia i se confesa.