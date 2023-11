Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multe țari au luat decizia sa introduca controalele la frontiera de teama atentatelor. Criza internaționala, riscul din ce in ce mai mare ca conflictul arabo-israelian sa se extinda in intreg Orientul Mijlociu, atacurile și alarmele repetate din unele orașe europene au determinat Italia și alte…

- Baronul PSD Ionel Arsene este la un pas de extradare, dupa ce Curtea de Apel din Bari, Italia, ar fi decis ca acesta sa iși ispașeasca pedeapsa cu inchisoarea in Romania, potrivit B1 Tv. In 10 martie, Ionel Arsene a fost condamnat la șase ani și opt luni de inchisoare cu executare, intr-un dosar de…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a precizat ca problema drogurilor in Romania devine la fel de presanta ca in Statele Unite, in contextul in care un raport al Departamentului american pentru Securitate Interna arata ca, in anul 2024, traficul si consumul ilicit de droguri vor fi principale amenintari…

- Deputații europeni au aprobat ajutor de aproape 455 de milioane de euro din Fondul de solidaritate al UE, pentru a ajuta 3 țari europene, care au suferit dezastre naturale. Membrii Comisiei pentru bugete isi exprima solidaritatea fata de victimele, familiile acestora și toate persoanele afectate de…

- Fostul ministru de finanțe, Darius Valcov, condamnat in dosarul tablourilor la 6 ani de inchisoare, va ajunge in Romania din Italia in jurul orei 16.00 cu o cursa de linie, potrivit unor surse judiciare. Curtea de Apel din Napoli a decis luna trecuta ca Valcov sa fie predat Romaniei. Ministrul Justitiei,…

- Aducerea in Romania a lui Valcov este o chestiune de cateva zile, a dat asigurari ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, vineri, in timpul unei vizite la Tribunalul Arad. Este o procedura in curs, statul italian, prin Ministerul Justitiei, a luat legatura cu Politia Romana. E o problema de zile, nu mai…