Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona ar putea fi suspendata din Champions League pentru ca ar fi incalcat fair-play-ul financiar. Nu doar pentru sezonul 2024-2025, ci pe trei stagiuni. Pana in 2027! Intr-un moment cand Curtea de Justiție a Uniunii Europene a deschis calea formarii Super Ligii Europene, iar FC Barcelona a ramas…

- FC Barcelona a fost invinsa surprinzator de Sahtior Donetk, cu scorul de 1-0 (1-0), marti seara, la Hamburg, intr-un meci din Grupa H a Ligii Campionilor la fotbal.Unicul gol al partidei a fost inscris de Danilo Sikan (40), potrivit Agerpres. Campioana Ucrainei a mai avut doua ocazii bune de gol,…

- Arbitrul Radu Petrescu va conduce la centru partida Lens – PSV Eindhoven, din grupa B a Ligii Campionilor, care se va disputa marti, de la ora 22:00, pe Stade Bollaert-Delelis, potrivit news.ro.Meciul va fi al doilea arbitrat de Radu Petrescu in grupele actualului sezon de LC, dupa Barcelona – Antwerp,…

- Atacantul Robert Lewandowski, care a suferit miercuri o entorsa la glezna stanga in meciul castigat de FC Barcelona in deplasare cu FC Porto (1-0), in Liga Campionilor la fotbal, nu va putea juca duminica pentru catalani contra formatiei Granada, in La Liga, transmite EFE., potrivit Agerpres.Anuntul…

- Porto - Barcelona, meci contand pentru etapa a 2-a a Grupei H din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 4 octombrie, de la ora 22:00, pe Estadio do Dragao, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 4 si Prima Sport 2.

- Raphinha (26 de ani) a suferit o accidentare la bicepsul femural, in victoria Barcelonei cu Sevilla, scor 1-0. Spaniolii estimeaza ca extrema stanga va reveni pe teren chiar la meciul cu Real Madrid. Raphinha a inceput titular derby-ul etapei #8 din La Liga, dar a fost schimbat in minutul 37, dupa…

- Schimbarea oficiala a acuzațiilor in „Cazul Negreira”, din corupție in dare de mita, pune Barcelona intr-un pericol și mai mare. UEFA continua ancheta și se readuce in discuție suspendarea echipei catalane din cupele europene. Inca din luna martie, de cand Barcelona a fost oficial pusa sub acuzare in…

- FC Barcelona a anuntat ca mijlocasul Frenkie de Jong s-a accidentat la glezna dreapta in meciul de sambata, scor 3-2, cu Celta Vigo. Frenkie De Jong a "suferit o accidentare la nivelul sindesmozei tibio-peroniera distale a gleznei drepte", a anuntat FC Barcelona, scrie news.ro. FC Barcelona…