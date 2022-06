Bărbatul filmat în timp ce lovește brutal un vârstnic în Bârlad, pus sub control judiciar Retinut initial de politisti pentru 24 de ore, barbatul din Barlad care a fost filmat in timp ce lovește cu brutalitate un batran a fost plasat sub control judiciar de procurorii Parchetului din Barlad, scrie ziarul local VremeaNoua. In același timp, Protecția Copilului a monitorizat cazul minorilor – baiatul de 16 ani și a fetei de 11 ani, care locuiau cu tatal lor și, in urma reținerii acestuia au fost luați de mama lor. Incidentul violent a avut loc pe 30 mai, pe strada Siret din Barlad. Intreaga scena, care s-a petrecut ziua in amiaza mare pe o alee dintre blocuri, a fost inregistrata cu telefonul,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

