Barbatul din Sebes judecat pentru tentativa de omor asupra sotiei si lovirea fiicei sale a fost condamnat definitiv la 11 ani de inchisoare. Curtea de Apel Alba Iulia a agravat pe data de 29 septembrie 2022 pedeapsa acestuia, dupa ce la Tribunal primise 9 ani și 8 luni dupa gratii. Mircea H. a fost judecat […]