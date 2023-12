Bărbatul care a cerut 25.000 de euro să intervină la judecători a fost arestat preventiv Un barbat a fost arestat preventiv, dupa ce ar fi fost prins in flagrant cand primea 15.000 de la o persoana careia ii promisese ca poate interveni la judecatori pentru o solutie favorabila intr-un dosar civil, a informat, vineri, DNA, informeaza Agerpres. Pocurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Timisoara au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu ziua de joi, a unei persoane, in sarcina caruia s-a retinut comiterea infractiunii de trafic de influenta. Procurorii anticoruptie noteaza in ordonanta ca, in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

