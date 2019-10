Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati au fost capturati in timpul operatiunii americane impotriva lui Abu Bakr al-Baghdadi care a condus la moartea liderului gruparii Statul Islamic (SI), in noaptea de sambata spre duminica, a dezvaluit seful Statului Major al armatei americane, generalul Mark Milley, relateaza AFP.

- Reuniunea ministeriala "extraordinara" a coalitiei globale pentru contracararea gruparii SI va fi gazduita de Pompeo la Washington, a precizat Departamentul de Stat intr-un comunicat. "Coalitia D-ISIS (Defeat ISIS) are in continuare o importanta vitala pentru eforturile si angajamentele noastre,…

- Statele Unite doresc sa consolideze o coaliție care sa lupte impotriva retelei Stat Islamic in nord-estul Siriei, a declarat luni un inalt oficial din cadrul Departamentului de Stat, dupa ce liderul mișcarii, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost ucis in weekend in timpul unei operațiuni, scrie Mediafax, citand…

- Doi barbati au fost capturati in cursul raidului american care a dus la uciderea liderului organizatiei Statul Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi, in noaptea de sambata spre duminica, a declarat luni seful Statului Major al armatei americane, generalul Mark Milley, relateaza AFP. ''Doi barbati…

- Liderul organizației teroriste Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a murit in timpul nopții trecute. Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca liderul ISIS si-a detonat vesta cu explozibili pe care o avea asupra sa. Acest lucru s-a intamplat in timpul unor operațiuni care il vizau in nord-vestul…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a avertizat joi ca Turcia va riposta daca Statele Unite impun sancțiuni pentru incursiunea sa militara în nord-estul Siriei, ce îi vizeaza pe luptatorii kurzi susținuți de Washington, scrie Reuters.Ankara s-ar putea confrunta cu sancțiuni…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a acuzat marti Statele Unite ca tergiverseaza crearea zonei de securitate planificate in nord-estul Siriei, relateaza dpa si Reuters. "Exista patrule comune, dar dincolo de acestea sunt doar masuri cosmetice", a declarat seful diplomatiei turce la Ankara.…

- Iranul i-a cerut secretarului general ONU, Antonio Guterres, sa combata sancțiunile impuse de Administrația de la Washington impotriva ministrului iranian de Externe, Javad Zarif, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Emisarul iranian la ONU, Majid Takht Ravanchi, i-a adresat lui Guterres o…