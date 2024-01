Bărbat violent, scos din locuință cu Poliția, într-un sat din Apuseni. I-a fost interzis să se mai apropie de partenera sa Barbat violent, scos din locuința cu Poliția, intr-un sat din Apuseni. I-a fost interzis sa se mai apropie de partenera sa Polițiștii Postului de Poliție Avram Iancu au intervenit la o locuința din satul Tarsa, loc din care a fost semnalat, prin 112, faptul ca o persoana se manifesta violent. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, un barbat de 42 de ani și-ar fi agresat concubina și […] Citește Barbat violent, scos din locuința cu Poliția, intr-un sat din Apuseni. I-a fost interzis sa se mai apropie de partenera sa in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

- La data de 26 ianuarie 2024, in jurul orei 20.30, polițiștii Postului de Poliție Avram Iancu au intervenit la o locuința din Tarsa, loc din care a fost semnalat, prin 112, faptul ca o persoana se manifesta violent. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, pe fondul consumului de…

