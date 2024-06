Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul ieșean Daniel Bosanceanu a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, fiind acuzat ca a violat și a amenințat in nenumarate randuri o fata de 15 ani. „Secretul lor ce trebuie sa-l pastreze pana in mormant”, se arata in rechizitoriu.

- O bona de 69 de ani din București este cercetata sub control judiciar, dupa ce a lovit, in repetate randuri, un baiețel de 1 an și 2 luni pe care nu-l putea opri din plans. Faptele au ieșit la iveala dupa ce mama copilului s-a uitat pe o camera de supraveghere ascunsa in locuința, potrivit unui comunicat…

- Cei doi barbați din comuna Șpring, care au amenințat cu cuțitele, au batut și violat o femeie de 49 de ani, au fost trimiși in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sebeș. Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sebeș au dispus, la data de 27.03.2024, punerea in…