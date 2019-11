Barbat retinut dupa ce a incercat sa introduca in tara 8 kilograme de cannabis

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 39 de ani a fost retinut de politisti pentru 24 de ore pentru trafic international de droguri, dupa ce a fost prins la Vama aradeana Turnu, in timp ce incerca sa introduca in tara opt kilograme de cannabis. Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Timis - Serviciul…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Timis - Serviciul Antidrog, impreuna cu politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad, au ridicat opt kilograme de cannabis in urma unui control efectuat asupra unui autocar care urma sa intre in tara, in Punctul de frontiera…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Timiș – Serviciul Antidrog, impreuna cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad, au ridicat 8 kilograme de cannabis in urma unui control efectuat asupra unui autocar. Polițiștii de la Serviciul Antidrog se pare ca…

- Un barbat de 39 de ani a fost retinut dupa ce a incercat sa introduca in tara 8 kilograme de cannabis, prin Vama Turnu din judetul Arad, acesta aflandu-se intr-un autocar.Potrivit unui comunicat de presa transmis, sambata, de Politia Judeteana Timis, politistii de combatere a criminalitatii…

- Procurorii DIICOT au retinut doi cetateni sarbi, acuzati ca asigurau paza microbuzului retinut duminica noaptea la Vama Giurgiu, in care se aflau 750 kg de cannabis. Un cetatean sarb a incercat duminica noaptea sa intre in Romania, pe la Vama Giurgiu, cu un microbuz in care se aflau 750 de kg de cannabis,…

- NADLAC. Drogurile au fost depistate joi, 3 octombrie, de politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara, impreuna cu procurorii DIICOT – Structura Teritoriala Timisoara și polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad. Anchetatorii s-au deplasat la Punctul…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timisoara și polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad, s-au deplasat la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, in vederea efectuarii unui control. Joi, In…

- Politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova, sub coordonarea unui procuror D.I.I.C.O.T.- S. T. Craiova, au desfasurat, la data de 13 septembrie a.c., doua perchezitii domiciliare, la locatii folosite de un barbat banuit de trafic de persoane. Din cercetarile…