Bărbat necunoscut, găsit decedat la marginea oraşului Tulcea Purtatorul de cuvant al IPJ, Irina Manolache, a declarat pentru Agerpres ca politistii nu au putut identifica urme de violenta pe trupul barbatului, din cauza starii avansate de putrefactie in care se afla cadavrul. "Cauza decesului va fi stabilita in urma necropsiei. In aceasta speta, s-a intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa", a precizat reprezentanta IPJ. Politistii continua cercetarile pentru stabilirea identitatii barbatului si a imprejurarilor in care acesta a murit. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

