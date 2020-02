Stiri pe aceeasi tema

- La data de 31 ianuarie a.c., politisti din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Rovinari au depistat un barbat, de 69 de ani, din comuna Farcasesti, in timp ce transporta pe raza localitatii, cu un tractor cu remorca, cantitatea de aproximativ 3 metri cubi material lemnos de esența stejar, ce nu prezenta…

- Un control efectuat de politisti impreuna cu silvicultori intr-o padure de pe raza Ocolului Silvic Carlibaba s-a lasat cu urmari serioase. Din cercetari s-a stabilit ca padurea de unde s-au taiat arborii apartine unei localnice, iar sotul acesteia ar fi taiat fara sa aiba dreptul mai multi ...

- Joi, 23 ianuarie 2020, in jurul orei 08.30, polițiștii din Cetatea de Balta l-au depistat pe un tanar de 28 de ani, din comuna Cetatea de Balta, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Tatarlaua, avand permisul de conducere suspendat. Polițiștii i-au intocmit dosar penal penttru infracțiunea…

- Un barbat de 52 de ani, din Zvoriștea, s-a ales cu o amenda de 5.000 de lei, dupa ce a fost prins de polițiști transportind cu o autoutilitara aproape 3 metri cubi de lemn fara acte. El a fost oprit pentru control, la Hanțești. Materialul lemnos a fost confiscat și lasat in custodie la Ocolul […]

- Pe numele unui barbat din comuna Poșaga a fost intocmit dosar penal pentru taiere ilegala și furt de arbori. In urma controlului in fondul forestier, polițiștii au constatat ca, in cursul lunii decembrie 2019 ar fi taiat, fara drept, peste 5 metri cubi de material lemnos, de pe terenul unei femei din…

- Politistii din cadrul Sectiei 6 Ion Roata au efectuat sambata, 11 ianuarie, o perchezitie domiciliara la locuinta unui barbat, banuit de savarsirea infractiunilor de taiere ilegala si furt de arbori.

- Ieri, 2 decembrie 2019, in jurul orei 18.30, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din comuna Jidvei, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Tatarlaua, comuna Cetatea de Balta, fara a deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- Sambata, 16 noiembrie 2019, in jurul orei 20.00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei l-au depistat pe un barbat de 34 de ani, din Tarnaveni, județul Mureș, in timp ce conducea un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din localitatea Cetatea de Bala, fiind sub influența bauturilor alcoolice.…