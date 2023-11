Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 30 de ani, din Arad, a fost arestat preventiv dupa ce, in noaptea de 16 spre 17 noiembrie, a patruns... The post Arestat dupa ce a furat dintr-o casa in construcție situata in cartierul Bujac appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Politistii de la Investigatii Criminale din Timisoara au retinut ieri un barbat suspect de comiterea unei talharii aproape de zona centrala a orasului. Autoritatile au fost sesizate de o tanara de 19 ani care in seara precedenta a fost lovita din spate si i-a fost smuls lantul de aur de la gat. „La…

- Un barbat din Targoviște a fost arestat preventiv dupa ce a furat o autoutilitara și mai multe bunuri dintr-o firma. Mai mult de atat, acesta a condus utilitara deși nu deține permis de conducere. Inițial, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar apoi magistrații au luat masura arestarii preventive.…

- Oamenii legii au prins o femeie care vindea țigari de contrabanda in parcarea comerciala a unui centru comercial din Arad. „Marfa” a fost confiscata, iar femeia a primit o amenda imensa. „Polițiștii Secției 1 Vlaicu au depistat, la data de 1 noiembrie, o femeie de 40 de ani, din Arad, in timp ce oferea…

- Scene de groaza, astazi, pe bulevardul Revoluției din Arad, unde un barbat cu probleme psihice s-a inchis intr-un spațiu aflat in renovare și a inceput sa-și faca singur rau cu uneltele gasite acolo. „Astazi, in jurul orei 12:30, prin 112, a fost semnalata prezența unei persoane in incinta unui imobil…

- DE NECREZUT… Polițiștii Biroului Investigații Criminale Barlad, din cadrul Poliției Municipiului Barlad, au reținut doi tineri, in varsta de 18, respectiv 16 ani, din municipiul Barlad, banuiți de savarșirea unei infracțiuni de talharie calificata, precum și a unei infracțiuni de furt calificat, in…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit luni dup-amiaza pentru stingerea unui incendiu care a cuprins fațada unui imobil aflat in construcție, la ieșirea din localitatea Juc Herghelie spre Rascruci. La fața locului s-au deplasat șapte autospeciale de stins incendii, doua autoscari…

- Politistii Sectiei 1 Vlaicu au fost sesizati la data de 15 septembrie a.c., despre faptul ca un barbat de 42 de ani, din Arad, si ar fi agresat fizic tatal.Pe numele barbatului a fost emis un ordin de protectie provizoriu, cercetarile fiind continuate intr un dosar penal, intocmit pentru violenta in…